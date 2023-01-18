الكشف على 1435 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الفالوجا بمركز بدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وذكرت بلبع في بيان اليوم، نظمت مديرية الصحة بالبحيرة تحت برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الفالوجا بالتحرير مركز بدر على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1435 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة.

من جانبه، أكد جميعة تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (239 حالة باطنة - 522 أطفال - 200 جراحة - 56 عظام - 88 نساء - 21 تنظيم الأسرة - 99 رمد - 84 أسنان- 126 جلدية).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.