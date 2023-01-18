مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون بشكل دائم إلى تشيرنوبل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء إن خبراء الوكالة سيحتفظون بوجود دائم في تشيرنوبيل بشمالي أوكرانيا على أمل إحباط أي هجمات متجددة على الموقع الملوث بشدة.

جاء ذلك خلال حديث جروسي من الموقع في الوقت الذي بدأ فيه مراقبو الوكالة عملهم.

وقال "نأمل بالتأكيد ألا يكون هناك أي احتلال أو هجوم آخر على المحطة. وتهدف جهودي إلى تجنب ذلك".

وتابع جروسي، بتعيين مراقبين دائمين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع،فإننا "نتخذ خطوة ملموسة للغاية في هذا الاتجاه".

واستولت القوات الروسية على الموقع بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، واحتلت الموقع لمدة خمسة أسابيع وأثارت مخاوف دولية من احتمال حدوث تسرب إشعاعي بعد تعطل إمدادات الطاقة لتبريد النفايات.

وتوجه جروسي إلى أوكرانيا بداية هذا الأسبوع لنشر فرق صغيرة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشيرنوبيل وفي ثلاث محطات طاقة نووية عاملة في البلاد. وستقدم الفرق المساعدة الفنية وتراقب السلامة في المحطات.

ووضعت الوكالة فريقا في المحطة الرابعة في زابوريجيا العام الماضي. وكانت القوات الروسية قد احتلت المحطة لكن طاقمه الأوكراني يواصل تشغيله.

ولم يتم تنفيذ خطة جروسي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا.

وتعرض مفاعل تشيرنوبيل لحادث كارثي في عام 1986. ومنذ ذلك الحين تم التخلي عنه إلى حد كبير. ويخضع الموقع للمراقبة المستمرة.