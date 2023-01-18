كيف أصاب الفتور العلاقات الصينية الروسية خلال الحرب في أوكرانيا؟

وذكرت الصحيفة أنه في حين أن شي جينبينغ لم يعارض إيجاد طرق "للتعاون متبادل المنفعة مع موسكو"، فإن جميع المفاوضات في الواقع كانت تتسم "بالتوتر". ووفقا لمصادر واشنطن بوست، فإن الصين "تتفهم مأزق روسيا، لكن لا يمكنها تجاهل وضعها هي".

ويوافق ليونيد كوفاسيتش، الخبير الروسي في الشؤون الصينية، على أن عبارة "لا حدود للصداقة" لم تنعكس فعليا على أرض الواقع: "لن يكون من مصلحة الصين تعقيد العلاقات مع كافة الدول الغربية في وقت واحد".

و بالأخذ في عين الاعتبار أن علاقات الصين مع الولايات المتحدة من المرجح أن تبقى متوترة على المدى الطويل، كما يقول كوفاسيتش فإنه: "من المهم بالنسبة لبكين ألا تسمح بتفاقم الوضع في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على الأقل".

ربما تكون الصين قد استهانت في البداية بمدى حساسية قضية الحرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبحجم مشاركة أوروبا في مساعدة أوكرانيا، ماليا وعسكريا.

ويضيف كوفاسيتش: "لهذا السبب تحاول الصين الآن تسوية الأمور، على الأقل على مستوى الخطاب".

كما أثرت الحرب في أوكرانيا على طريقة تعامل الصين مع تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة منشقة. وقد تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، حيث أجرت الصين واحدة من أكبر مناوراتها البحرية والجوية حول تايوان في ديسمبر/ أيلول الماضي.

في بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، كان العديد من المحللين قلقين من أن الصين ستقرر اتخاذ خطوات فعالة ضد تايوان.

لكن الآن يعتقد بعض المحللين أن الصين، وبعد أن شهدت رد الفعل الموحد للغرب (وخاصة الاتحاد الأوروبي) على غزو روسيا لأوكرانيا، لن تجرؤ على الإقدام على أي خطوة باتجاه تايوان.

هل نشهد تغيير ترتيب البيت الداخلي والسياسة أيضا؟

وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الذي عُين نهاية العام الماضي، أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 9 يناير وجاء في الرواية الرسمية للمحادثة التي جرت "بطلب من موسكو" أن "العلاقات الصينية الروسية تقوم على أسس، لا تحالف، ولا مواجهة، ولا اعتداء على أطراف ثالثة".

هذا بعيد كل البعد عن بيان "الصداقة بلا حدود" الصادر في فبراير عن الرئيسين الصيني والروسي، وبعيد حتى عن تعبير "قوتين عظميين" الذي أطلق في قمة سبتمبر.

وقد أعقب تعيين تشين إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، الذي ظل في منصبه لثلاث سنوات.