كشف رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للأطباء ووكيل النقابة جمال عميرة، تفاصيل قرار اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من السيدة سحر أحمد أرملة الراحل وائل الإبراشي ضد طبيبه المعالج له خلال فترة إصابته بفيروس كورونا، الدكتور شريف عباس، لعدم وجود خطأ مهني.

وقال عميرة لـ"الشروق" إن اللجنة استمعت على مدار أكثر من جلسة إلى أقوال أرملة الراحل وائل الإبراشي، وفحصت ما قدمتها من أوراق، ثم استمعت إلى أقوال الدكتور شريف عباس، وفحصت ما قدمه من مستندات وأوراق تخص القضية محل التحقيق، وعرضت هذه المستندات على استشاري يشغل منصب كبير فى مصر متخصص فى الكبد وعلاج الفيروسات، فأقر أن عقار سوفالدي الذى استخدمه الطبيب مع الراحل الإبراشي خلال رحلة العلاج من فيروس كورونا، يتم استعماله، وأنه قد استعمل فى دراسات بأربع مستشفيات كبيرة فى مصر؛ وثبت فائدته وأنه لا يسبب أي ضرر على المرضى، بدليل أن حصلول 4 مليون مواطن يعانون من فيروس سي على العقار.

وأضاف أنه تبين من التحقيقات أن الدكتور شريف عباس كان يعالج الإبراشي بالعلاج الصحيح، وأن عقار السوفالدى لم يسبب أي أذى له، خاصة وأن الإبراشى توفاه الله بعد سنة من حصوله على العقار، وتوفى من مضاعفات أخرى لفيروس كورونا وليس من أثار علاج "سوفالدي"، مشيرا إلى أن كل الاتهامات التى وجهت للطبيب بالتدخين فى غرفة الراحل قبل وفاته، لم يتوفر إثبات لها، قائلا:" غير منطقي أن يقوم طبيب بالتدخين فى غرفة مريضه، وأمامه أماكن عديدة يمكن الذهاب إليها".

وأشار إلى أن الاستشاريين الذين استطلعت النقابة رأيهم فى عقار سوفالدي، أكدوا أنه استخدم فى أربع مستشفيات كبيرة جدا، وأنه أدي لتحسين حالات جزء من المرضي وقلل نسبة المرضى الذين دخلوا الرعاية المركزة.

وبشأن شكوى الدكتور شريف عباس، من زميله الدكتور خالد منتصر، والذى اتهمه فيها بالتشهير به والإساءة إليه، أوضح رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء، أن الدكتور خالد منتصر استدعته اللجنة وقال أنه لم يذكر الدكتور شريف عباس بالإسم، مضيفا:" في النهاية أصدرت اللجنة نتائج تحقيقاتها ببراءة الدكتور شريف عباس مما وجه إليه وعدم ارتكابه خطأ طبي".

وكان رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء جمال عميرة، أرسل خطابا إلى الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامى الراحل وائل الإبراشى، أكد خلاله حفظ الشكوى المقدمة من السيدة سحر أحمد أرملة الراحل وائل الإبراشي ضد الطبيب، لعدم وجود خطأ مهني.

وقال عميره فى نص خطابه إلى الدكتور شريف عباس:" إيماء إلى الطلب المقدم منكم بشأن الإفادة عما تم فى الشكوى الواردة إلى النقابة العامة للأطباء من السيدة سحر أحمد محمود أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى ضدك، فإنه بعد عرض الأوراق على لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوي لعدم وجود خطأ مهني".