أمير مرتضى : ننتظر وصول مالك بيراميدز للتفاوض معه على ضم عبد الله السعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أخر التطورات فى مفاوضات القلعة البيضاء مع إدارة نادى بيراميدز، لضم عبد الله السعيد خلال انتقالات يناير الجارى.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية، إنهم ينتظروا وصول سالم الشمسي مالك نادى بيراميدز من أجل الإجتماع معه لحسم الصفقة، وخاصة أن الأبيض يتمسك بوجوده.

وتابع المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء:"عبد الله السعيد لاعب كبير يحتاج الزمالك، ونفس القصة الزمالك يحتاجه فنيا وحاولنا فى الصيف ضمه ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لضم اللاعب بالطريقة السليمة والتى لن تضره، والتى تؤكد على العلاقة المحترمة والجيدة بين الناديين.