 القوات المسلحة السورية تتصدى لهجوم إرهابي في ريف إدلب - بوابة الشروق
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القوات المسلحة السورية تتصدى لهجوم إرهابي في ريف إدلب

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:13 م
أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تصدي القوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأربعاء، استغلت المجموعات الإرهابية حالة الطقس الضبابية، بعد رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط القوات السورية في تلك المنطقة.

وذكرت الوكالة، أن المجموعات الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرة إلى وقوع 12 إرهابيَا بين قتيل وجريح، وسحب بعض الجثث من بينها زعيم المجموعات، إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة.

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