 المحمدي يظهر في تدريبات الزمالك - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يناير 2023 10:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

المحمدي يظهر في تدريبات الزمالك

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:45 م

بدأ حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وقاد “المحمدي” التدريبات الجماعية بصحبة الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، عقب تسلمه مهام عمله رسميا بعد تعيينه من قبل إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور .

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك