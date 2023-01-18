 مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:32 ص

قتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، في تحطم مروحية قرب كييف، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، عن سقوط ضحايا جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، في منطقة بروفاري القريبة من العاصمة.

وأدى الحادث إلى سقوط 16 قتيلًا منهم طفلان، بحسب مصادر من الشرطة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، عبر صفحته الرسمية بتطبيق تلجرام: «في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني».

وأشار حاكم المنطقة إلى وقوع ضحايا جراء الحادث، موضحًا أن سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء، تواصل جهودها للتعامل مع الحادث.


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