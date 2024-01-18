ورش أشغال وتنمية مهارات في إجازة نصف العام بمكتبة دمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمراراً تقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال إجازة نصف العام لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء، ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مكتبة مصر العامة بدمنهور نظمت مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية، استفاد منها خلال الأسبوع الأول 190 طفل وطفلة.

من جانبه، أكد أحمد الهواش مدير المكتبة، استمتع الأطفال بورش زراعة النباتات والتدبير المنزلي وورش تنمية المهارات وورش فن استخدام الورق، بالإضافة إلى ورش العلوم الترفيهية التى شملت عمل المجسمات والتجارب العلمية التى تتناسب وأعمار الأطفال المشاركين، وتم إهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وأشار الهواش، إلى تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة، وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة إجازة نصف العام.