حملة مفاجئة على محال شارع 26 يوليو غرب محافظة القاهرة

قادت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبوالعلا، غرب محافظة القاهرة، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية شرق القسم، لرفع إشغالات الباعة الجائلين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتمشيط الشوارع والميادين من تالباعة الجائلين.

_رفع إشغالات الباعة من شارع 26 يوليو

وأشارت فوزى، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين من شارعي الجلاء و٢٦ يوليو، منوهة بالتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدى على حرم الطريق لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

_إيقاف أعمال بناء مخالف

وأكدت فوزى، على إيقاف أعمال بناء مخالفة وبدون تصريح بقطعه أرض كائنة بـ ٢١ فولي الصباغ من شارع العدوية البراني، موجهًا بمصادرة المعدات المستخدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفيين.

_صيانة كشافات إنارة بمساكن الرملة

ونوهت رئيس حى بولاق أبوالعلا، بإصلاح الأعطال الكهربائية وصيانة الكشافات بمساكن الرملة

بنطاق الحى، مشددة على تكثيف أعمال النظافة والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الحى.

_ توجيهات بتكثيف حملات النظافة

ووجهت رئيس حى بولاق أبوالعلا، بتكثيف أعمال النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدم لمواطني الحى، مشددة على استمرار عمل ورديات النظافة على مدار الـ24 ساعة، حفاظًا على نظافة الشوارع والميادين فى غرب القاهرة.