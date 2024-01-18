لافروف: العلاقات الروسية الصينية تشهد أفضل فترة في تاريخها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان.

وأضاف لافروف، في المؤتمر الصحفي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسية الروسية لعام 2023، "أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين، إنها أسرع اقتصاد نموا، إلى جانب الاقتصاد الهندي".

وتشهد العلاقات مع الصين أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان".

وأشار لافروف، إلى أنه "من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن شي جين بينج توجه في أول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023 بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف "وبدوره زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر الماضي للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي".

ولفت لافروف أيضا إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند.

وقال لافروف: "هنا أيضا، يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزاراتي الخارجية".