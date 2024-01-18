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بدأ الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة «الجزيرة» في غزة، رحلته العلاجية في مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الإصابة التي تعرض لها منتصف شهر ديسمبر الماضي.

ونجمت الإصابة عن قصف إسرائيلي استهدف فريق «الجزيرة» خلال تغطية ميدانية، وأدى إلى إصابته واستشهاد المصور الفلسطيني سامر أبو دقة.

وبحسب قناة «الجزيرة» خضع الدحدوح، في مستشفى حمد العام، لسلسلة من الفحوص الطبية، تمهيدا لإجراء العلاج اللازم له بعد الإصابة التي لحقت به.

ووصل الصحفي الفلسطيني الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش، بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، أن القاهرة نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح، من قطاع غزة إلى البلاد لتلقي العلاج.

وعبرت النقابة في بيان عن شكرها للسلطات المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلبها بتسهيل دخول مراسل قناة «الجزيرة» وائل الدحدوح لتلقي العلاج.

من جانبه، وجه الدحدوح، الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.