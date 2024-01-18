السجن لـ15 متهما بقتل طفلة في مشاجرة ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة 9 متهمين بقتل طفلة بطلق ناري خلال تواجدها وسط الشارع، أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.



كما تضمن الحكم بمعاقبة اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وثلاثة بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة أحدهما بالسجن سنة مع الشغل، لاشتراكهم في الجريمة، وبراءة متهم أخير بالقضية.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13907 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين في 28 يونيو عام 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام الأهالي، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.



- أعيرة نارية ومصرع الطفلة



وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا الطفلة "بسنت.م"، وذلك خلال إطلاق الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها والتي أودت بحياتها.