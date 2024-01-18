 أوسيمين يقود هجوم نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 6:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أوسيمين يقود هجوم نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 6:12 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 6:12 م

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا على ملعب إبيمبي الأولمبي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل نيجيريا لمواجهة اليوم كما يلي :

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى

الدفاع: أولا أينا - سيمي اجاي - وليام تروست - زيدو سانوسي

خط الوسط: فرانك أونيكا - كالفن باسي - أليكس إووبي

الهجوم: أديمولا لوكمان - تشوكويزي - فيكتور أوسيمين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك