أوسيمين يقود هجوم نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا على ملعب إبيمبي الأولمبي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل نيجيريا لمواجهة اليوم كما يلي :

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى

الدفاع: أولا أينا - سيمي اجاي - وليام تروست - زيدو سانوسي

خط الوسط: فرانك أونيكا - كالفن باسي - أليكس إووبي

الهجوم: أديمولا لوكمان - تشوكويزي - فيكتور أوسيمين.