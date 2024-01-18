فيدان يدعو نظيريه الباكستاني والإيراني إلى ضبط النفس

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيريه الباكستاني جليل عباس جيلاني، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التطورات في المنطقة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان مع جيلاني وعبد اللهيان، الخميس، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة «الأناضول» من مصادر دبلوماسية.

ودعا وزير الخارجية التركي الجانبين إلى ضبط النفس، مشددا على وجوب عدم نشوب مشكلات جديدة في المنطقة.

وفي المقابل، أكد وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني أنهما لا يريدان تصعيد التوتر.

يشار أن باكستان أعلنت، صباح الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية «دقيقة» ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

من جهتها، أعلنت محافظة سيستان وبلوشستان، مقتل 9 أشخاص، في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية.

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية أن باكستان ردت على الغارات الإيرانية «غير القانونية» عبر استهداف 7 مواقع لجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.

والثلاثاء، أفادت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، أن طهران استهدفت بصواريخ ومسيّرات، ما قالت إنهما مقرّان لجماعة «جيش العدل» المسلحة في الأراضي الباكستانية.