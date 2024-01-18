الأعلى للثقافة يناقش دور الإعلام في دعم الفعاليات الثقافية بمائدة مستديرة

أقام المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الأربعاء مائدة مستديرة تحت عنوان "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية.. معرض الكتاب نموذجًا"، وذلك من خلال نشاط نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس.

وأدارالندوة الدكتور جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام، وشارك فيها كل من الدكتور أحمد بهى الدين العساسى؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو بسيونى؛ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة رانيا يحيى؛ عميدة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر؛ رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور وليد قانوش؛ رئيس صندوق التنمية الثقافية، والأعلامية نائلة فاروق رئيسة قطاع التلفزيون المصرى، والأذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، ومن أعضاء اللجنة شارك كلا من خالد مرسى، رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون، وإيهاب حفنى، مدير البرامج بقناة النيل الثقافية، والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، والكاتب الصحفى الدكتور حسام الضمرانى.

وفي كلمته أكد عمرو بسيونى على أهمية موضوع الندوة الذى يُعد مستمدًا من أهمية دور الإعلام فى تسليط الضوء على الفعاليات الثقافية فى مصر، واستطرد رئيس قصور الثقافة وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يمثل أبرز الفعاليات الثقافية المصرية وأهمها بما يحظى به من أصداء ثقافية عربية ودولية واسعة المجال، وقال: بالتأكيد لدينا بجانب المعرض فعاليات ثقافية كبيرة أخرى؛ وهيئة قصور الثقافة قدمت عدة فعاليات مهمة خلال العام المنصرم.

وأختتم بسيونى كلمته مشددا على أن الإعلام يُعتبر مكملًا اساسيًا للفعاليات الثقافية، ومؤكدًا لقيمة التواصل الدائم ما بين هيئة قصور الثقافة مع مختلف المؤسسات الصحفية التى تندرج تحت عباءة الإعلام بطبيعة الحال، ولكن تبقى المسألة من وجهة نظره تتمحور حول وسائل الإعلام المرئى، التى يقع على عاتقها تقديم تغطيات إعلامية بصورة أكبر.

وأعرب الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن امتنانه بجهود الإعلام المصرى نحو تغطية الفعاليات الثقافية والفنية، متمثلًا فى الشركة المتحدة للإعلام التى قدمت القنوات التابعة لها عدة تغطيات متميزة تخص نقل الحفلات التى قدمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا، وأشار إلى اعتزازه بالتلفزيون المصرى، مؤكدًا أنه أول جهة إعلامية بدأ مشواره بالتسجيل معها، وأبدى استعداده لتعظيم حجم التعاون والتنسيق بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للإعلام والتلفزيون المصرى بشكل عام، موضحًا أهمية ألا تنحصر التغطيات الإعلامية على مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان محكى القلعة فقط.

وأكد داغر في ختام حديثه أن دار الأوبرا المصرية تقدم العديد من الفعاليات والتظاهرات الفنية والثقافية، التى لابد من أن يتم تسليط الضوء عليها، مثل مهرجان دندره للموسيقى والغناء الذي بدأت أولى دوراته فى عام 2020، اقيمت دورته الثالثة العام الماضي، وشهد هذا المهرجان بشكل عام مشاركة عدد كبير من الفنانين، وسط إقبال جماهيرى لافت، يعكس أهمية تكثيف التغطيات الإعلامية لهذه الفعاليات الفنية والثقافية، وهو ما يؤكد كذلك أهمية دور الإعلام فى دعم وتعزيز نقل الفعاليات الثقافية للمواطنين.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون المصرى خالد مرسى، أن فكرة نقل الفعاليات الثقافية والفنية على الهواء مباشرة تولدت بسبب عمل الآخرين على الاستفادة والكسب من وراء نشر تراثنا؛ لذا كان علينا توجيه الاهتمام وتسليط الضوء على حضارتنا العريقة وتراثنا الفريد.

وأشار خالد مرسى إلى أن التلفزيون سيعمل على تغطية العديد من الحفلات والفعاليات التى تطلقها دار الأوبرا المصرية، كما سيتم بطبيعة الحال تسليط الضوء على معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التلفزيون المصرى بالفعل عمل على تغطية مختلف الأحداث الثقافية، بداية من مطلع العام الجارى.

وأضاف انه سيتم تخصيص استديو دائم داخل أرض المعارض لتغطية الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وأن ذلك علاوة على ما يقدمه التليفزيون المصرى من تغطيات تخص الفعاليات الثقافية السابق ذكرها، ستعمل القنوات التلفزيونية الفضائية التابعة لشركة المتحدة للإعلام كذلك على تغطية مختلف فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فلا شك أن هذا هو دور الإعلام الحقيقى، الذى ستعمل القنوات التلفزيونية الفضائية التابعة لشركة المتحدة للإعلام كذلك على تغطية مختلف فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو دور الإعلام الحقيقى، الذى سيتم تعزيزه خلال الفترة المقبلة من تغطيات إعلامية تهدف إلى تسيلط الضوء على الثقافة والفنون المصرية.