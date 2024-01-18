وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والخدمية

اللواء هشام آمنة يناقش استعدادات مطروح لبدء انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ مطروح: جارِ التخطيط وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

بحث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الخميس، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية.

واستهل آمنة الاجتماع باستعراض استعدادات المحافظة لبدء انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجميع المحافظات، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

وشدد على التعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه بالتعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل تفاقم المشكلة، من خلال "الوأد في المهد"، وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة على أهبة الاستعداد لبدء انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية قبل بدء الموجة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة، موجها بإعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية، لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

ومن ناحية أخرى، تابع وزير التنمية المحلية، معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظة كانت من أوائل محافظات الجمهورية التي شهدت دفعة كبرى لتطوير قراها ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداَ على أهمية مراعاة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف إدراج 36 قرية بمختلف مراكز محافظة مطرح، حيث يجري الآن التخطيط وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية ، لافتاً إلى أن الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" قامت بعدة زيارات وعقد العديد من اللقاءات وجلسات التشاور بمحافظة مطروح لرصد الاحتياجات وتوصيف الوضع الراهن والخروج بقائمة المقترحات الأولية للمشروعات سواء من المواطنين أو مسئولي جهات التنفيذ.

وبحث الاجتماع تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

وأشار اللواء هشام أمنة، إلى ضرورة تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق من الأجهزة التنفيذية للمحافظة لاستكمال نجاح المبادرة وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار بالأسواق ومواجهة جشع التجار بكل حسم، موجها بضرورة كتابة الأسعار على كل السلع وبشكل واضح للجمهور، ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة؛ تيسيرا على المواطنين، فضلاً عن التوسع في زيادة المعارض والشوادر الثابتة والمتحركة بمراكز ومدن المحافظة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح، الخطة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتصور المقترح لتحسينها للوصول إلى منظومة ناجحة ومستدامة، وجهود رفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات، وإنشاء المدافن الصحية الآمنة، والمحطات الوسيطة.