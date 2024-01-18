رئيس الوزراء العراقي: إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار بلادنا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، وتابعته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه يكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه مع العراق ضد جماعة داعش الإرهابية.

وأشار إلى أن «جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق»، مضيفًا: «من أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد».

وأكمل: «بعد الاعتداءات التي تحصل على المقرات العراقية، فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق.. هذا مطلب شعبي رسمي ونحن جادون بهذا الأمر، وانتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق واستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف».

وفي سياق متصل، لفت إلى «الشعب العراقي خرج منتصراً على المحن التي واجهت البلاد طوال السنوات الماضية، ويحاول المضي بخطوات ثابتة في مجالي توفير فرص العمل والخدمات».

وأكد أن «خطاب القوى السياسية اليوم وطني»، مستطردًا: «الاعتماد على عائدات النفط أضعف الوضع الاقتصادي للدولة، ووضعنا هدفاً بخفض الاعتمادات على تلك الإيرادات من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة».

ونوه أن «قطاع الطاقة لم يستثمر بنحو صحيح»، قائلًا إن «الحكومة توجهت إلى مشروعات استراتيجية مهمة منها طريق التنمية وقطاع البتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل».