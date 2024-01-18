استشهاد فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على طولكرم ومخيميها

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في هجومها المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها بالضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، "أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، استشهاد شاب، 28 عاما؛ إثر إصابته برصاص قناص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم".

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال فجرت منزل مواطن في حارة المدارس بمخيم طولكرم، بعد إجبار قاطنيه على مغادرته، ما أدى إلى تضرره بالكامل واشتعال النيران فيه، وتضرر المنازل المجاورة له".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال مدعومة بجرافاتها اقتحمت حارة المنشية في مخيم نور شمس شرقا، وشرعت بأعمال تجريف في البنية التحتية وتخريبها، وتدمير منزل مواطن، وسط اندلاع مواجهات، وسماع أصوات انفجارات متتالية ضخمة في المنطقة".

وقالت الوكالة، إن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم طولكرم، من المحور الغربي للمدينة، بعد نشر أعداد كبيرة من المشاة داخل أزقته وحاراته، مع اقتحامها لمنازل المواطنين وتفتيشها، والتنكيل بأصحابها، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق".

وأوضحت، أن "أعمال الاقتحام طالت المحلات التجارية والمنشآت العامة، بما فيها مسجد السلام الذي تعرض للاقتحام والتخريب، ومنزل عائلة أبو غزالة في حارة العكاشة بالمخيم الذي تعرض للإحراق".

وطبقا للوكالة، "تعرض المئات من المواطنين من عمر 16 عاما للاعتقال من قوات الاحتلال، التي اقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميدانية في المنازل داخل المخيم وخارجه".

وأفاد عدد من المواطنين، الذين تم الإفراج عنهم لاحقا، بأن "جنود الاحتلال اعتدوا على عدد كبير منهم بالضرب المبرح والتنكيل والتهديد، كما تم احتجازهم لساعات طويلة، ونقلهم من مكان إلى آخر، ومن ثم الإفراج عنهم في أماكن بعيدة، وتحديدا عند المعابر والحواجز العسكرية".

وأكد الوكالة أن "آليات الاحتلال جرفت مدخل ضاحية ذنابة القريب من مخيم طولكرم بالقرب من مسجد الفردوس، فيما قام جنود الاحتلال بتكسير زجاج مركبات المواطنين، بالقرب من دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة".

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تعليق دوام المدارس في المدينة وضواحيها لهذا اليوم، وتحويل باقي مدارس المحافظة إلى التعليم الإلكتروني، نظراً إلى استمرار الحالة الأمنية الصعبة في المدينة.

وكان 4 أشخاص لقوا حتفهم، أمس الأربعاء، في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشهداء لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، فإن ما يزيد على 340 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.