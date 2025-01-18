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علق الإعلامي عمرو أديب، على تقارير انتقال اللاعب عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن مرموش فتى قوي وموهوب ومحب لمصر وللمنتخب ويستحق كل خير.

وأضاف أن السؤال الذي يراود المصريين الآن هو أنه عندما يواجه ليفربول نادي مانشستر سيتي، فمن سيشجعون هل مرموش أم نجم الريدز محمد صلاح.

وتابع: «مبروك لعمر مرموش ولمصر ولعائلته اللي كبرته وخليته إنسان عظيم، هو لاعب قوي ويجيد الاختراقات ولا يقل وطنية عن محمد صلاح.. حاجة تشرف وحاجة تفرح».

وحرص عمر مرموش على توديع جماهير ناديه إينتراخت فرانكفورت الألماني، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني مساء الجمعة، مع قرب رحيله نحو مانشستر سيتي.

ودخل مرموش إلى أرضية الملعب عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة، وصافح جميع لاعبي الفريق وذهب إلى الجماهير من أجل وداعها قبل الرحيل نحو مانشستر سيتي، حيث ظهرت عليه علامات التأثر والبكاء.

وكان مرموش قد غاب عن مواجهة الجمعة، بعد تأكيد النادي على مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المهاجم المصري خلال الميركاتو الحالي.