النائب فريدي البياضي: نظام تحسين الدرجات في البكالوريا غير دستوري

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نظام تحسين الدرجات في البكالوريا المصرية -بديل الثانوية العامة- الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، والذي يتيح للطلاب فرصة تحسين درجاتهم في الامتحانات؛ «غير دستوري».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»، أن نظام تحسين الدرجات في البكالوريا (بمقابل مادي) غير دستوري؛ لأنه يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن الدولة تكفل مجانية التعليم قبل الجامعي.

وأشار إلى أن النظام يُميز بين الطلاب بناء على قدرتهم المادية، وسيمكن الطالب القادر من دفع الـ 500 جنيه من إعادة الامتحان مرة أو اثنتين أو ثلاث، ولن يتمكن في المقابل الطالب غير المقتدر من تحسين درجاته».

ورأى البياضي، أن هذا النظام لن يقلل من الدروس الخصوصية لكن سيزيدها؛ لأن الطالب سيضطر لأخذ دروس إضافية في كل مرة يقرر فيها إعادة الامتحان لتحسين درجاته.

كما اعتبر أن نظام تحسين الدرجات سيزيد العبء المادي على الأسر، كما أنه غير دستوري، مطالبا بضرورة جعل التحسين مجانا لجميع الطلاب.

وأكد أنه من غير المقبول التمييز بين الطلاب في التعليم قبل الجامعي، والذي يكفله الدستور مجانا للجميع.