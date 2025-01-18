مونبيلييه يقهر موناكو بثنائية موسى التعمري

قلب فريق مونبيلييه تأخره بهدف أمام ضيفه موناكو إلى فوز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم موناكو بهدف سجله ثيلو كيرير في الدقيقة 32 وتعادل موسى التعمري بهدف في الدقيقة 52، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له ولمونبيلييه في الدقيقة 82.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، محققا انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد موناكو عند 31 نقطة في المركز الثالث متلقيا خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع.