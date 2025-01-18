أقباط الوادي الجديد يؤدون قداس عيد الغطاس

شهدت كنائس الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، توافد ك أقباط المحافظة للاحتفال بعيد الغطاس، وحضور الصلوات وقداس عيد الغطاس بكنائس المحافظة في الخارجة والداخلة والفرافرة.



وشهدت كنيسة العذراء مريم بالخارجة، إقبالل كبير من جانب الأقباط اللذين حرصوا على حضور قداس الغطاس، الذى ترأسه الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وبمعاونة الآباء الكهنة الإكلريكين والقساوسة والشمامسة بالكنيسة احتفالًا بعيد الغطاس الذي يوافق يوم 19 يناير من كل عام ويقام القداس ليلة العيد ويمثل ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن.



وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة بمحيط الكنائس، وتعزيز الأفراد والتمركزات الأمنية بالشوارع المؤدية للكنائس لضمان احتفال الأقباط في أجواء الأمن والأمان،

يذكر أن الأفباط يحرصون سنويا فى عيد الغطاس على تناول القلقاس، والقصب واليوسفي وهى عادات وموروثات قبطية.