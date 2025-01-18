أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار السلطات السورية باعتقال الإرهابي أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية، وهو الخبر الذي أوردته وكالة رويترز.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة - موجّهًا رسالة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - إنه يثمن ما قامت به القيادة السورية في كبح جماح المتطاولين على مصر.

وأضاف أنه لا يتوقع تسليم مثل هؤلاء إلى مصر، لكن ما تم - وفق أديب - يدل على أن هناك حرصًا من القيادة السورية على أنَّ هذا المكان (أي سوريا) يُراد لها أن تكون دولة وليس منصة للإرهاب.

وشدد على أنه لو استمر الأمر على هذا النحو، فهذا يعني أن الشرع يشتري مصر ويفضلها على الإرهاب، معقبا: «مصر خاطرها كبير وعظيم».

وتوقع أديب، سيناريوهين لمثل هذه العناصر الإرهابية، وهي إما أن يتم ترحيلها أو أن يتم احتواؤها بأن يتم اعتبارهم ضيوفًا على سوريا لكن شريطة عدم إدخال الإدارة الجديدة في معركة لا تريدها.

واستكمل أديب مخاطبًا الشرع: «أرجو أن تقبل تقديري لهذا التصرف، وأن يستمر حتى النهاية، ولا تخضع لضغوط أحد، ونحن كمصريين نراها خطوة على الطريق الصحيح».

والأربعاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز»، بأن السلطات السورية اعتقلت الإرهابي المصري أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية.

في حين قال مصدر لقناة «سكاي نيوز»، إنَّ الإدارة السورية الجديدة منعت المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا تتعرض لشخصيات سياسية أو تثير نعرات سياسية في الشأن العام أو الإقليمي أو الدولي.