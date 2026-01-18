انتظام وهدوء لجان اللغة الإنجليزية بامتحانات الإعدادية في بورسعيد

أجرى طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مقرات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، يرافقه رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك في ثاني أيام الامتحانات، والتي يؤدي خلالها الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، وفق الجداول المعلنة مسبقًا.

واستهل مدير المديرية جولته بمتابعة انتظام سير الامتحانات بلجنة مدرسة بورسعيد الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور أيمن هلهول، رئيس اللجنة المجمعة التي تضم 17 لجنة بإجمالي 445 طالبًا وطالبة.

وخلال المتابعة، اطمأن الغرباوي على مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي، كما أكد الطلاب استفادتهم الكاملة من المراجعات النهائية التي تم بثها يوميًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

كما تابع مدير المديرية انتظام العملية الامتحانية بلجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة بإدارة شرق التعليمية.

وأكد مدير المديرية خلال جولته داخل اللجان، توافر الهدوء والانضباط الكامل، مع التشديد على الالتزام بتعليمات منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي من ملحقاتها داخل اللجان، مشددًا أن مخالفة ذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية سواء من الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

واختتم طاهر الغرباوي جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بلجنة مدرسة ابن خلدون الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، حيث استقبلته لينا عاشور، رئيس اللجنة المجمعة التي تضم 21 لجنة بإجمالي 396 طالبًا وطالبة.

وأشاد مدير المديرية بحالة الانضباط والالتزام داخل اللجان التي تفقدتها الجولة، مؤكدًا حرص المديرية على توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وموجهًا الشكر لرؤساء اللجان والملاحظين على حسن الأداء والالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.