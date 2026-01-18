﻿إصابة طفلة سودانية سقطت من الطابق الرابع في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيبت طفلة تحمل جنسية دولة السودان، بكسور وجروح متفرقة بالجسد، بعدما سقطت من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بمنطقة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط طفلة من علو بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين سقوط طفلة تحمل الجنسية السودانية، تبلغ من العمر 4 اعوام من الطابق الرابع؛ إثر اختلال توازنها أثناء اللهو ما تسبب في إصابتها، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.