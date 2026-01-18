أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و226 ألفا و420 فردا منذ بداية الحرب



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و226 ألفا و420 فردا، من بينهم 830 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11571 دبابة، و23919 مركبة قتالية مدرعة، و36294 نظام مدفعية، و1616 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1278 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و109450 طائرة مسيرة، و4163 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و74706 من المركبات وخزانات الوقود، و4044 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.