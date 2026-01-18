باكستان تعلن تلقيها دعوة أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام بغزة

أعلنت باكستان، الأحد، تلقيها دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام الذي جرى تشكيله ضمن المرحلة الثانية من مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويُعد مجلس السلام، أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمشاركة في مجلس السلام الذي أُنشئ من أجل قطاع غزة.

وأكد أندرابي، أن باكستان ستواصل تواصلها وتنسيقها مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، دعم "الخطة الشاملة لإنهاء نزاع غزة" (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict)، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025.

ومساء الجمعة، أعلنت واشنطن تشكيل أعضاء مجلس السلام واعتماد تشكيلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

ويضم المجلس التنفيذي أعضاء من مجلس السلام، هم: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والمستشار السابق لترامب وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورجل الأعمال الأمريكي الملياردير اليهودي مارك روان.

كما يضم المجلس كلا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيجريد كاج.

وسيتولى ملادينوف مهام الممثل الأعلى لغزة، ليكون حلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إضافة إلى الإشراف على تنسيق الجوانب المدنية والأمنية في القطاع.

وتنص هذه الهياكل على ما ورد في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي أعلن ترامب بدءها الخميس الماضي، فيما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق بشكل يومي، ما أسفر عن استشهاد 464 فلسطينيا وإصابة 1275 آخرين حتى السبت، بحسب وزارة الصحة في غزة.