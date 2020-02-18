إيران تعلن الإفراج عن ألماني محتجز لديها في إطار اتفاق لتبادل السجناء

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أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الثلاثاء، الإفراج عن ألماني كان محتجزًا لديها، في إطار اتفاق لتبادل السجناء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.