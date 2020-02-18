إيران تعلن الإفراج عن ألماني محتجز لديها في إطار اتفاق لتبادل السجناء

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الثلاثاء، الإفراج عن ألماني كان محتجزًا لديها، في إطار اتفاق لتبادل السجناء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.