 إيران تعلن الإفراج عن ألماني محتجز لديها في إطار اتفاق لتبادل السجناء - بوابة الشروق
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إيران تعلن الإفراج عن ألماني محتجز لديها في إطار اتفاق لتبادل السجناء

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:06 ص

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الثلاثاء، الإفراج عن ألماني كان محتجزًا لديها، في إطار اتفاق لتبادل السجناء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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