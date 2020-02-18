الصحة: حالة الإصابة بـ«كورونا» يتمتع بصحة ممتازة

هديل هلال

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحالة الوحيدة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19» لا يعاني أي أعراض، مؤكدة أنه يتمتع بصحة ممتازة.

وأضافت «زايد» في اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن «التحاليل المعملية والأشعة على الصدر سليمة بنسبة 100%»، مشيرة إلى متابعته بشكل يومي.

ولفتت إلى أن الوزارة لن تُخرج الحالة من العزل إلا بعد التأكد من أن الاختبارات المعملية التي تثبت أن الشخص سليم، موضحة أن الوزارة وفرت للمريض وسائل للاتصال بأسرته.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن المريض يتواصل مع أسرته والسفارة في الصين بشكل دائم، لافتة إلى خروج الحالة بعد التأكد من أن نتيجة التحاليل سلبية، والعودة سليمًا مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، في بيان مشترك، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».