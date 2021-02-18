التنمية المحلية: دورة تدريبية للعاملين في وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

• شعراوي: الانتهاء من محو أمية 9785 سيدة ضمن مبادرة «مصرية بلا أمية»

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص ويستفيد منها 27 متدربا على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، أن البرنامج التدريبي يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهم بمكتسبات وحقوق المرأة في القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة في الاتصال والتفاوض، وإدارة الوقت، وتعريفهم بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية، وزيادة وعيهم بأهم مكتسبات المرأة في قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016، وتنمية مهارتهم في إحصاءات النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار شعراوى إلى قيام الوزارة بتنفيذ دورتين تدريبتين لتنمية مهارات رؤساء والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية في سقارة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، لافتا إلى أن الوزارة تقيم المشاركات فى الدورات التدريبية وأيضاً المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وترشيحن لتولي الوظائف القيادية فى المحافظات وتعميم التجارب التنموية الناجحة لهن فى باقى المحافظات.

وأكد أن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمى لها إيماناً بأهمية دور المرأة فى دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى جميع المحافظات وذلك ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص فى مجال دعم حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها وتنمية قدراتها وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة ذات جودة عاليه دون تمييز، بهدف خلق بيئة عمل نموذجية وتحقيق الرضا الوظيفى، وإعداد كوادر متميزة من الصفين الثانى والثالث.

وأوضح أن إدارة تكافؤ الفرص بالوزارة هي آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة، وقال إن الوزارة ساهمت في زيادة نسبة القيادات النسائية فى الوزارة لتصل إلي حوالى 46%، وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وعددها 226 وحدة فى نشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها، لافتا إلى أهمية دور هذه الوحدات في دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة لإدارة البرنامج السكانى وتوفير منظومة معلوماتية توضح معدلات تنفيذ البرنامج.

وأشار الوزير إلى مشاركة وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات في عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأهمها "مبادرة أنت منتجة"، التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة، التى تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية أو مشروعك، والمشاركة فى إقامة المعارض لتسويق منتجاتهن فى إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة، كما شاركت الوحدات فى مبادرة "وطن غالى" لدعم الانتماء وحب الوطن.

ولفت الوزير أيضا إلى مبادرة "قرية مصرية بلا أمية"، التى نفذتها وحدات تكافؤ الفرص وتهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات والمساواة بين الفتيان والفتيات فى التعليم وتم من خلالها محو أمية 9785 سيدة فى نطاق مبادرة "مصرية بلا أمية" من إجمالى 13500 مستهدفة، مشيراً إلى ندوات التوعية التى تنفذها الوحدات لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، وتم تنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية.

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة، تم إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكل المحافظات على التوازى بهدف التصدى لكل أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخاصة ذوى الإعاقة وبلغ إجمالى الندوات 537 ندوة لعدد حوالى 36 ألف مستفيد على مستوى المحافظات، ومبادرة "يوم فى قرية"، وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص وحصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات أطلقت عدة مبادرات مثل (هنعيش تحت أى ظروف - أمانك بإيدك) للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، وكذا سبل الوقاية وكيفية التعايش تحت الظروف الحالية للأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات الوقاية من كمامات ومطهرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وتابع: كما قامت وحدات تكافؤ الفرص، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، بتوزيع مساعدات عينية للمتضررين من آثار فيروس كورونا، كما تشارك الوحدات فى أعمال حصر المتضررين بالتعاون مع وزارة التضامن، وتم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية (حملة 100مليون صحة - حملة صحة المرأة - التوعية بفيروس كورونا) بدواوين عموم المحافظات.