ميندي: الكرة الأفريقية تستحق قادة أفضل

وجّه الحارس الدولي إدوارد ميندي انتقادات حادة للأزمة التي تفجّرت عقب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكانت اللجنة قد أقرّت اعتبار السنغال منسحبًا وخاسرًا بنتيجة (0-3) في النهائي، بعد انسحاب لاعبيه اعتراضًا على التحكيم، رغم أن لجنة الانضباط كانت قد احتسبت في وقت سابق فوز السنغال (1-0) خلال زمن المباراة.

وفي تصريحات لقناة فرانس 24 خلال تواجده في باريس لحضور ودية منتخب بلاده أمام بيرو، قال ميندي: "الكرة الأفريقية تستحق قيادة أفضل، فهي تتطور بسرعة أكبر من مستوى إدارتها".

وعبر حسابه على منصة إكس، شدد حارس الأهلي السعودي على تمسكه بموقفه، قائلاً: "لا يمكن طمس ذاكرة الشعوب، وسنواصل الدفاع عما أنجزناه، ليس بدافع الغرور، بل احترامًا للحقيقة وللعبة".

وكان لاعبو السنغال قد ظهروا حاملين الكأس واحتفلوا به مع جماهيرهم في ملعب فرنسا، وهو ما زاد من حدة الجدل بشأن رد الفعل المنتظر من "الكاف" في ظل تصاعد الأزمة.