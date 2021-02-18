«بين سبورتس»: الاتحاد الجزائري يطلب تأجيل مباراة بلوزداد وصن داونز

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طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لقناة «بين سبورتس» فإن السلطات الصحية الجزائرية رفضت إقامة المباراة بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن تقام مواجهة شباب بلوزداد أمام صن داونز الثلاثاء 23 فبراير في الجزائر.

وحقق شباب بلوزداد تعادل ثمين في الجولة الأولى أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، فيما قاز صن داونز على ضيفه الهلال السوداني بهدفين دون رد.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى.

وتأجلت المباراة للمرة الأولى بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا ليقرر بعدها الكاف إقامتها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري إلا أن كايزر واجه صعوبات متعلقة بالسفر إلى مصر مما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تأجيل المباراة للمرة الثانية.