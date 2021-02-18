وزير دفاع بولندا: 8 آلاف جندي على أهبة الاستعداد لمواجهة خطر الفيضان

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس باشاكزاك جاهزية ثمانية آلاف جندي، مزودين بقوارب وطائرات هليكوبتر وجرافات، لمواجهة الفيضانات المرتقبة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بعد تساقط الثلوج بغزارة.

وذكر "راديو بولندا" اليوم الخميس أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد نهاية الأسبوع، ليبدأ الجليد في الذوبان بسرعة، مما ينذر بحدوث فيضانات.

وأشار الراديو إلى، الدفع بالفعل بقوات الجيش الأسبوع الماضي لمساعدة رجال الإطفاء في تعزيز السدود على نهر فيستولا بعد أن تسبب تراكم الجليد في حدوث فيضانات في مدينة بوك بوسط البلاد.