كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

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سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 85 ألفا و567 مصابا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 6 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1544 شخصا.