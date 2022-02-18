وكيل زراعة دمياط: زيادة 2000 فدان في محصول القمح هذا العام

أعلن المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح، هذا العام 2000 فدان، عن موسم العام الماضي، مؤكدا وصول المساحة المنزرعة إلى 30 ألف فدان تقريبا في جميع نواحي المحافظة.

وأوضح "عبد السميع" أنه يتم متابعة زراعات القمح بنواحي المحافظة؛ للاطمئنان على حالتها، والتأكد من عدم وجود أية مظاهر للإصابات المرضية أو الحشرية، وخلوها من الصدأ الأصفر.

ولفت إلى اهتمامه البالغ بزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية والأساسية كمحصول القمح.

يأتي تنفيذا لتعليمات المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.