أكد مصطفى أبوجبل، شقيق ووكيل أعمال، حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك، الأنباء التي تتداول حول اقتراب أخيه محمد أبوجبل، من الانتقال للدوري السعودي، عبر بوابة نادي النصر.

وقال مصطفى في تصريحات مساء أمس: "لا يوجد نفي للأخبار المتداولة، بالفعل هناك مفاوضات مع أكثر من نادي والزمالك أيضًا، ولكن النصر السعودي أكثر جدية حتى الآن".

وأضاف: "حارس الزمالك متواجد الآن مع الأبيض في أنجولا، كيف يتم الإعلان عن توقيعه لنادي آخر؟، هذا غير صحيح".

وشدد: "المفاوضات مستمرة مع النادي السعودي، ولكننا لم نصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، وهناك جلسة ستجمعنا بمسؤولي الزمالك فور عودة البعثة من إنجولا".

وواصل: "هناك تواصل مستمر مع إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أخي، وجلسة الأسبوع المقبل ستحسم استمراره مع الأبيض أو رحيله بنهاية الموسم".

وأتم: "أبوجبل يحترم تعاقده مع نادي الزمالك، وهدفه الأول الاستمرار والتجديد ولا يبحث عن الأموال كما يردد البعض".

وينتهي عقد الحارس الدولي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية دون الرجوع لمسؤولي ناديه.

وتألق محمد أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون، ولفت الحارس الدولي الأنظار إليه بشدة بعد تألقه مع الفراعنة.