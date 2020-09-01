ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالبرازيل إلى 117 وفاة

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ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 117 وفاة على الأقل، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الخميس، وسط تجدد هطول الأمطار في المدينة.

وذكر موقع "جي 1" الإخباري المحلي أن هناك 13 قاصرا على الأقل بين الوفيات.

وقالت الشرطة إن 116 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وحتى الآن، تم إنقاذ 24 شخصا بينما لجأ المئات إلى أكثر من 30 نقطة استقبال في كنائس ومدارس عبر المدينة.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلا، وشردت أكثر من 370 شخصا في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

وتم نشر المئات من رجال الإطفاء وقوات الشرطة للمساعدة في عمليات الانتشال وإزالة الحطام.

وقال حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إننا "قمنا بحشد فرق ومعدات، وسنبذل كل ما هو ضروري لإعادة بناء المدينة والتخفيف من آلام الأسر".

وتمت الموافقة يوم الخميس على مشروعي قانون لتقديم مساعدة مالية للمدينة والسكان.

وشهدت المنطقة يوم الثلاثاء الماضي هطول كميات من الأمطار خلال ست ساعات أكثر من كميات الأمطار المتوقعة لشهر شباط/فبراير بأكمله، حسبما أفادت قناة "كليماتيمبو" التي تركز على أنباء الطقس.

واتضح مدى حجم الأضرار في الصباح. ووصف موقع "جي1"، بتروبوليس بأنها "مدينة تحت الطين".

وتتعرض ريو دي جانيرو والمنطقة المحيطة بها لأمطار غزيرة في أشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس.