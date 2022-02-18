 كوريا الجنوبية تدرس تمديد خفض ضريبة الوقود - بوابة الشروق
الجمعة 18 فبراير 2022 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تدرس تمديد خفض ضريبة الوقود

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:36 ص

تعتزم كوريا الجنوبية بحث تمديد تخفيضات ضريبة الوقود مع تزايد الضغوط التضخمية في البلاد وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لما ذكره مسؤول حكومى اليوم الجمعة .

وخفضت الحكومة ضرائب الوقود بنسبة قياسية بلغت 20% يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر في محاولة لترويض الضغوط التضخمية. وسيسري هذا الاجراء حتى 30 نيسان/ابريل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال النائب الأول لوزير المالية لي إيوج ويون في اجتماع حكومي حول التضخم "إنه من المتوقع أن يكون التضخم صعبا أيضا في (شباط) فبراير"، مشيرا إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وفي كانون الثاني/يناير، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام الماضي . ونما التضخم الاستهلاكي أكثر من 3% للشهر الرابع على التوالي. ويهدف بنك كوريا المركزي إلى الحفاظ على التضخم السنوي عند 2% على المدى المتوسط.

وأدت التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بالفعل، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك