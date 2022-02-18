كوريا الجنوبية تدرس تمديد خفض ضريبة الوقود

تعتزم كوريا الجنوبية بحث تمديد تخفيضات ضريبة الوقود مع تزايد الضغوط التضخمية في البلاد وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لما ذكره مسؤول حكومى اليوم الجمعة .

وخفضت الحكومة ضرائب الوقود بنسبة قياسية بلغت 20% يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر في محاولة لترويض الضغوط التضخمية. وسيسري هذا الاجراء حتى 30 نيسان/ابريل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال النائب الأول لوزير المالية لي إيوج ويون في اجتماع حكومي حول التضخم "إنه من المتوقع أن يكون التضخم صعبا أيضا في (شباط) فبراير"، مشيرا إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وفي كانون الثاني/يناير، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام الماضي . ونما التضخم الاستهلاكي أكثر من 3% للشهر الرابع على التوالي. ويهدف بنك كوريا المركزي إلى الحفاظ على التضخم السنوي عند 2% على المدى المتوسط.

وأدت التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بالفعل، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط.