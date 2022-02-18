تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة، من كشف ملابساته واقعة تغيب وقتل سيدة بكفر الشيخ، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة بلطيم بمديرية أمن كفر الشيخ بغياب (سيدة - مقيمة بدائرة المركز) عن مسكنها.

تم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده إلى أن المتغيبة تربطها علاقة بشخص (مقيم بدائرة المركز)، وبتاريخ تغيبها كانت على موعد لمقابلته وحدثت بينهما مشادة كلامية وحاولت تهديده بقطعة سلاح أبيض "سكين" فما كان منه إلا أن قام باستخلاص "السكين" وطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم؛ ما أدى لوفاتها.

وعقب ذلك استعان بشقيقته، ونقلا الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وقاما إلقائها بترعة بالقرب من قطعة أرض يقوم باستصلاحها وزراعتها.

بتقنين الإجراءات وباستهدافه، أمكن ضبطه وشقيقته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.