المفوضية الأوروبية تحذر من تدفق اللاجئين في حالة التصعيد بأوكرانيا

قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، إنه من المرجح أن يكون هناك تدفق للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث مزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف شيناس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية إن ما بين 20 ألفا وأكثر من مليون لاجىء يمكن أن يأتوا إلى التكتل.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك هناك حاليا حوالى 20 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبى يعيشون في أوكرانيا ويحتاجون إلى دعم لإجلاء محتمل .

وقال إن الاتحاد الأوروبى مستعد أيضا لتعبئة مساعدات إنسانية كبيرة والمساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ .

وأثار نشر روسيا لقوات على الحدود الأوكرانية مخاوف دولية من أن موسكو تخطط لغزو جارتها، وهو ما نفته روسيا مرارا.