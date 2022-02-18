أطباء مستشفى الكرنك بالأقصر ينجحون في إجراء فك التصاقات لمريض 16 سنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في إجراء عملية انسداد معوي وفك التصاقات بالمنظار.

وحضر المريض الذي يبلغ من العمر 16 عامًا لمستشفى الكرنك الدولي بحالة سيئة، حيث كان يعاني من انسداد التصاقي بالأمعاء وانتفاخ وألم شديد بالبطن نتيجة مضاعفات لإجراء عملية استئصال زائدة دودية بمستشفى أخرى.

وبعد معاناة في فك الالتصاقات نجح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء عملية ناجحة في فك الالتصاقات والانسداد المعوي بالمنظار وتم خروج المريض من المستشفى بحالة جيدة.

وقد أُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض.