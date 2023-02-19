تصدير يوريا وكسب صويا وبصل من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.



وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة 11720 طنًا، تشتمل 5098 طن يوريا، و329 طن كسب صويا، و1041 طن جبس، و141 بصل، و5111 بضاعة متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41603 أطنان، وتشتمل على 7500 طن قمح، و952 طن ذرة، و2380 طن زيت طعام، و12533 طن فول، و4955 طن سكر، و11826 طن خردة، و1457 طن خشب زان.



فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 619 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2054 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35343 طنًا.



كما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150090 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3861 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وكفر الشيخ، وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2851 شاحنة.