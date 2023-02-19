بريطانيا تدعم حلفاء لديهم مقاتلات جاهزة للتسليم لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد" لدعم الحلفاء الذين لديهم مقاتلات جاهزة لتسليمها إلى أوكرانيا على الفور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وتجنب سوناك، أسئلة عن توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، مؤكدًا أن هناك طيارين أوكرانيين يتلقون التدريب في بريطانيا، لكنه اكتفى بقول إنه لا يستبعد هذا.

ورغم فتح الحكومة البريطانية المجال أمام احتمال إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، إلا أن وزير الدفاع بن والاس، قال إن هذه الخطوة قد تستغرق سنوات، إذا حدثت أصلا.

وأشار بعض الخبراء، إلى أن طائرات السلاح الجوي الملكي غير مزودة بالمعدات الكافية للحرب التي تشهدها أوكرانيا، فضلا عن تعقيد الأمر بسبب الاحتياج إلى موافقة دول أخرى على الخطوة.

وينظر إلى الطائرات البولندية، الأكثر شبها بالطائرات الأوكرانية التي ترجع إلى الحقبة السوفيتية، في بعض الأوساط باعتبارها قد تكون جاهزة للاستخدام في القتال في مدة أقرب من الطائرات البريطانية.

وقال سوناك، في ميونخ اليوم: "حانت اللحظة الآن لنضاعف دعمنا العسكري، يجب أن نساعد أوكرانيا معًا على حماية مدنها من القنابل الروسية والطائرات المسيرة الإيرانية، ولهذا السبب ستكون بريطانيا هي أول دولة توفر لأوكرانيا أسلحة بمدى أكبر".

وأكد سوناك، أن بريطانيا وحلفاءها عازمون على مساعدة أوكرانيا للحصول على "أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما"، وإنشاء سلاح جو حديث.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن اعتقاده بأن الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة التي تسببها روسيا هو أن تكسب أوكرانيا الحرب، مشيرا إلى أن كييف لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنها تحتاج إلى دبابات ودفاع جوي ومدفعية لتحقيق هذا الهدف.

ورأى أن الأسلحة ذات المدى الأكبر ستساعد أوكرانيا في شن هجوم مضاد لاستعادة بعض المناطق من روسيا.