واشنطن: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بلا شك

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، روسيا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وذلك في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، وقالت إن واشنطن ستساعد في محاسبة المسؤولين.

وأضافت هاريس في تجمع الدفاع السنوي رفيع المستوى: "لقد درسنا الأدلة، ونعرف المعايير القانونية، وليس هناك شك في أن هذه جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت: "أقول لكل من ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون".

واتهمت هاريس القوات الروسية بشن "هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد مدنيين".

كما اتهمت هاريس على وجه الخصوص القوات بممارسة القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير، مشيرة إلى أنه تم نقل مئات الآلاف من الأشخاص، بينهم أطفال، قسرا إلى روسيا، وأضافت: "لقد فصلوا الأطفال عنوة عن أسرهم".

يشار إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وترتكب بشكل منهجي لإحداث معاناة واسعة النطاق بالمدنيين.