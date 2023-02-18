السوداني يؤكد لبلينكن رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، فيما أشار الى رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "السوداني استقبل في مقر إقامته، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".

وأكد السودني بحسب البيان "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز"، لافتا الى أن "العراق يرغب بتوطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله".

وأضاف أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

من جانبه أشاد بلينكن، "بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير"، مؤكدا أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار".

وجدد وزير الخارجية "الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الأصعدة والمجالات".