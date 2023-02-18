فوز 18 فتاة من قرى الشيخ زويد ورفح بجائزة أمل نصرالله للفتاة الأكثر تميزا

أثبتت 18 فتاة من مركزي الشيخ زويد، ورفح، أحقيتهن في اعتلاء منصة التكريم التي نظمتها جائزة الدكتورة أمل نصر الله للفتاة الأكثر تميزا في نسختها السادسة.



وقالت الدكتورة أمل نصر الله، إن الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، تم إطلاقها في عام 2017 ومستمرة للعام السادس، وهي مخصصة للفتيات الأكثر تميزا علميا وثقافيا ونشاطا ومساهمة اجتماعية من فتيات الشيخ زويد ورفح، ويتم تقديم الجائزة للفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة، وتكريم كل المشاركات.



وأكدت أمل نصر الله، على قدرة الفتيات المبهرة في التغلب على ظروف مجتمعية، خاصة التي مرت بها مناطق الشيخ زويد ورفح؛ جراء الإرهاب الغاشم، إلا أن إرادة التحدي تغلبت واستطعن استكمال تعليمهن الثانوي والجامعي والتميز فيه، والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية التطوعية بالقرى العائدة.



وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر من لجنة التحكيم، إن الجائزة تحمل هدفا للفتيات القاطنات بالقرى وتشجيعهن على استكمال التعليم الجامعي، وتشجيع الفتيات على الخدمة المجتمعية، وكذلك تشجيع أولياء الأمور على ضرورة استكمال الفتيات مسيرتهن التعليم.



وأشار الدكتور خالد زايد من لجنة التحكيم، إلى التنافس الذي تم تحقيقه عاما بعد عام بين الفتيات للوصول إلى منصة التكريم، مؤكدا نشر الفكر التطوعي خاصة في مجال دعم المشروعات والمبادرات التعليمية.