نائب محافظ المنيا يتفقد قافلة ستر وعافية لدعم الفئات الأكثر احتياجا

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم، قافلة خيرية ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وبمشاركة عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بمحافظة المنيا «ستر وعافية» لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وضمت القافلة "13 تريلا" محملة بعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها: "كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم"، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المشاركة في القافلة من أعضاء التحالف الوطني.

وأكد نائب محافظ، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث إنها تعد أحد الأذرع الهامة لتحقيق التنمية الشاملة، منوها إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، في جميع قرى الريف المصري.

وأشاد بجودة جميع المواد والمنتجات بالقافلة، مؤكدا أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القرى هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي محافظة المنيا، على مدار الأيام المقبلة، منها قوافل طبية تضم عديد من التخصصات، ومنافذ لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين لتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.