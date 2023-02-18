"أخي فوق الشجرة" بالمركز الثاني.. و"الحب بتفاصيله" يتذيل القائمة



احتل الفيلم السعودي "الهامور ح.ع" المركز قبل الأخير، في ترتيب الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في دور العرض المصرية، محققا أمس 7 آلاف جنيه.

ويعد "الهامور" هو أول فيلم سعودي يطرح في دور العرض المصرية، وهو من إخراج عبد الله القرشي، وتأليف هاني كعدور، وبطولة فهد القحطاني وخالد يسلم وفاطمة البناوي وعلي الشريف وإسماعيل الحسن وخيرية أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار دراما كوميدي، وهو مستوحى من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة حول قصة "هامور سوا" أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي وقعت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي تحديدًا عام 2004.

أما ترتيب الأفلام المصرية، حسب الإيرادات، فحافظ على الصدارة فيلم "أنا لحبيبي"، محققا أمس، 352 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين إلى 6 ملايين جنيه و153 ألفا.

والفيلم من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «أخي فوق الشجرة»، محققا أمس، 220 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 4 أسابيع إلى 11 مليون جنيه، و556 ألفا.

والفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، محققا أمس 161 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه قبل 7 أسابيع إلى 31 مليون جنيه و845 ألفا.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.

و«نبيل الجميل أخصائي تجميل»، تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، إذ يجسد محمد هنيدى شخصية دكتور نبيل أخصائي التجميل، وفي عيادة التجميل التى يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وفي المركز الرابع جاء فيلم «المطاريد»، محققا أمس 110 آلاف جنيه، ليصل إجمال إيراداته، خلال ثلاثة أسابيع، إلى 4 ملايين جنيه، و655 ألفا.

وهو من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، وإخراج ياسر سامى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ويشاركه البطولة إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثى، ومحمود البزاوى، وحسن مالك، وطه الدسوقى، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم «شلبي» محققا أمس 88 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه قبل 6 أسابيع إلى 13 مليون جنيه و518 ألفا.

والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وتأليف مصطفى حمدى، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وروبى، وبيومى فؤاد، ومحمد محمود، وحاتم صلاح، وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب «صابر» الذى يؤدى دوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل فى أحد بيوت الرعب بالملاهى، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم «شلبي»، ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها ويقابل روبى خلال أحداث العمل.

وفي المركز السادس جاء فيلم "جروب الماميز" محققا أمس، 69 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين، إلى مليون جنيه و734 ألفا.

العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن.

الفيلم بطولة، روبي ويسرا اللوزى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

واحتل المركز السابع، فكان من نصيب فيلم «اتنين للايجار»، محققا أمس 15 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدار ثلاثة أسابيع إلى مليون جنيه و500 ألفا، وهو من بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، من تأليف أسماء غازى وإخراج شادى على، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول بحث عاطلين عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

وفي المركز الأخير جاء فيلم "الحب بتفاصيله"، محققا أمس 800 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوع عرض إلى 48 ألف جنيه تقريبا.

الفيلم بطولة محمد نور، وملك قورة، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسى، من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى، وطرح بمناسبة عيد الحب، الذي يحل 14 فبراير من كل عام، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويحتوي على العديد من الأغاني الرومانسية.