نشأت الديهي لوزير المالية: المواطن لا يهتم الفترة الحالية إلا بسعر الصرف وضبط الأسعار

علق الإعلامي نشأت الديهي، عن تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط بتكلفة الدولة ديون بـ110 مليار جنيه عن كل جنيه زيادة في سعر الصرف، قائلا:" توقفت عند هذا الرقم كثيرًا".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن وزير المالية تحدث على أن الدولة لن تضم الصناديق والهيئات الخاصة لموازنة الدولة، وبأن سيتم إعداد ما يسمى بالموازنة الموحدة، وتحدث على أن الدولة ستحد من الدين العام الخارجي.



وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق أكبر فائض في تاريخ الدولة المصرية بنسبة 2.5%، معقبًا: "بقول لوزير المالية المواطن لا يهتم خلال الفترة الحالية إلا بضبط الأسعار، وسعر الصرف".